Grootste deel Ajax-supporters weg bij ArenA

De meeste voetbalsupporters die zondag de 35e landstitel van Ajax vierden bij de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam, hebben even voor 19.00 uur het terrein verlaten. Rond 18.30 uur stond de politie bij de ingang van het naastgelegen treinstation om de toestroom van mensen in goede banen te leiden en grote drukte op perrons te voorkomen. Een aantal groepen supporters stonden toen nog te praten, verspreid over het terrein rondom de ArenA.

Even na 18.00 uur stond nog een klein groepje supporters te hossen bij het stadion, maar de meeste aanhangers waren al weg. Een half uur later was er geen muziek en geen gedans meer, maar stonden mensen onder meer nog bij kroegjes op het terrein. Steeds meer supporters leken toen naar het station te gaan.

Het is niet duidelijk waar de supporters vanaf het ArenA-terrein naar toe gaan. In het centrum van de stad zijn ook aanhangers op de been om het kampioenschap te vieren.

Eerder op de dag werd het zo druk op de Johan Cruijff Boulevard bij de ArenA dat de gemeente moest oproepen om er niet meer heen te gaan. Bij de eerste doelpunten voor Ajax tegen FC Emmen werd er al hard gejuicht en toen de club voor de 35e keer de landstitel behaalde stonden honderden supporters te zingen, te juichen en te hossen bij de hoofdingang.

De voetballers van Ajax kwamen later direct na de huldiging op het speelveld in een lege Johan Cruijff ArenA naar het parkeerdek van het stadion om de blijdschap over de winst met de fans te delen.