Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in de nacht van maandag op dinsdag in het westen en zuiden van het land en heeft code geel afgegeven. In het Waddengebied, langs de gehele westkust en ook in Zuid-Limburg kunnen windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur voorkomen.

De windstoten breiden zich gedurende de nacht verder landinwaarts uit. Vanaf de vroege ochtend geldt de waarschuwing ook voor Noord-Brabant.