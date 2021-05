Korpschef: politie ook na coronacrisis onder druk

De capaciteit van de politie blijft ook na de coronacrisis onder druk staan. Hiervoor waarschuwde korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie in het tv-programma WNL Op Zondag.

De politie telde in de periode januari tot en met april ruim 1500 demonstraties. Medewerkers maakten ruim 212.000 overuren, het ziekteverzuim bleef desondanks laag. De politie heeft tijd nodig om te kunnen herstellen, zegt de korpschef. “Een heleboel collega’s verlangen naar vrije tijd om te ademhalen, maar ook als we teruggaan naar normaal staat de politie onder druk”, zegt Van Essen. Zondag zijn er opnieuw demonstraties en moet de politie in Amsterdam zich voorbereiden op het kampioenschap van Ajax.

Van Essen is blij met de dalende cijfers van de traditionele criminaliteit, zoals inbraken en woningovervallen. Daarentegen heeft de digitale criminaliteit een enorme vlucht genomen in de coronacrisis. “We moeten echt investeren in politie en de rechtsstaat. Dat is echt noodzakelijk”, aldus Van Essen. “Vroeger kwam de crimineel via de achterdeur binnen met een koevoet, nu dringen criminelen digitaal binnen met een phishingmail.”

Om het capaciteitsprobleem aan te pakken is minstens 600 miljoen euro extra nodig, stelt de korpschef. Er moeten vooral meer wijkagenten bij. “Ik weet niet of het gepast is mezelf uit te nodigen, maar ik zou best eens een kwartier bij de kabinetsformatie willen aanschuiven om uit te leggen waarom het goed is om in binnenlandse veiligheid en de rechtsstaat te investeren.” Van Essen zegt dat de miljoenen nodig zijn “om tegemoet te komen aan de wensen van de Nederlandse samenleving”.

De politie deelde 95.000 boetes uit voor overtreding van de avondklok. Uitspraken van Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, die afgelopen week zei dat de avondklok geen enkel effect heeft gehad, dragen volgens Van Essen niet bij aan het draagvlak. “Zorg als bestuur, als medici, voor een consistente en eenduidige boodschap. Dit soort uitspraken helpen de handhavers op straat niet. Politiemensen en boa’s moeten het beleid kunnen uitleggen, zodat mensen het op straat snappen. Draagvlak creĆ«er je niet met repressie, maar met goede uitleg.”