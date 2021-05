Opnamestop in Venlo’s ziekenhuis

Ziekenhuis VieCuri in Venlo heeft een opnamestop afgekondigd. Sinds zaterdagmiddag worden er geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor acute gevallen, zoals ernstige ongevallen. Hoe lang de opnamestop duurt, kon een woordvoerder van het ziekenhuis zondag nog niet zeggen.

Het ziekenhuis ligt vol, aldus de woordvoerder. Hij sprak van een zeer uitzonderlijke situatie. “Dit komt bijna nooit voor.”

Met AmbulanceZorg en Huisartsenpost zijn afspraken gemaakt om nieuwe patiënten naar omliggende ziekenhuizen te brengen.

De uitstroom naar verpleeghuizen of terug naar huis verloopt minder snel dan de instroom van nieuwe patiënten. Het ziekenhuis heeft eerder al twee operatiekamers gesloten omdat het personeel nodig is voor de ic’s voor coronapatiënten. Geplande operaties kunnen in veel gevallen wel gewoon doorgaan, aldus de woordvoerder.