Politici verontwaardigd over Bevrijdingsdag-poster FvD

In politiek Den Haag is verontwaardiging over een poster over Bevrijdingsdag die Forum voor Democratie verspreidt op sociale media. Op die poster staat: “Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid” en de jaartallen 1945-2020. Bij het laatste jaartal staat een overlijdenskruisje. Verder staan er als ondertekenaars op de poster onder meer Forum voor Democratie en organisaties als Viruswaarheid en Nederland in Verzet.

Partijleider van D66 Sigrid Kaag twittert over de poster: “Er rust een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers, om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn.” Ze verwijst daarmee naar de 4 mei-lezing die Arnon Grunberg vorig jaar hield. “Ook in 2021 moeten we naar die woorden handelen. Dit is een dieptepunt. Alweer.”, stelt Kaag.

Lilianne Ploumen, fractievoorzitter van de PvdA zegt: “Walgelijk en fouter dan fout. SP-fractieleider Lilian Marijnissen vraagt zich af: “Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt.” Kamerlid voor de SP Peter Kwint twittert: “Wat een smeerlappen zijn het toch ook.”

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt het “niet te geloven”. Hij is het eens met een andere twitteraar, Sonny Spek, die zegt: “Onze Bevrijdingsdag associëren met de aanpak van de coronacrisis is walgelijk en getuigt van geen enkel historisch besef.” VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz noemt de poster “heel, heel fout”.

Oud-fractievoorzitter van de PvdA Lodewijk Asscher zegt “ziedend” te zijn. “Hierom. Dat spugen op onze geschiedenis in hun amechtige aandachttrekkerij. Het verwende foute vergelijken. De armoedige brutaliteit om zo de nagedachtenis van velen te besmeuren.” Tweede Kamerlid D66 Paul van Meenen noemt de poster “smerig, triest, gevaarlijk”.

Bij Hart van Nederland zei het CIDI, dat opkomt voor belangen van Israël en Joden, verbijsterd te zijn door de poster. “Het is misplaatst”, zegt directeur Hanna Luden tegen Hart van Nederland. “Ze snappen het verschil tussen de Tweede Wereldoorlog en nu niet. Het is onvergelijkbaar. Ik verdenk Forum van sensatie zoeken om hun punt te maken.” Luden kan er met haar hoofd niet bij. “Het is ongehoord en onacceptabel. Het getuigt van heel veel disrespect naar iedereen die de oorlog heeft meegemaakt.”

Hart van Nederland citeert ook Viruswaarheid-voorman Willem Engel, die laat weten hij volledig achter het affiche staat. “In 2020 is de democratie opgehouden te bestaan”, verwijst hij naar de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen.