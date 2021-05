Rijkswaterstaat strooide in hele winter 135 miljoen kilo zout

Afgelopen winter (2020-2021) zijn de strooiwagens van Rijkswaterstaat vaker uitgereden dan in de jaren daarvoor. Over de hele winter gezien is 135 miljoen kilo zout gestrooid. Daarmee belandde deze winter op plek 3 van jaren waarin het meest de gladheid werd bestreden. In de winter van 2009-2010 werd 191 miljoen kilo gestrooid.

Het weekeinde van 6 tot 9 februari 2021 was door de hevige sneeuwval en harde wind uitzonderlijk – met 72 uur non-stop strooien om de wegen sneeuw- en ijsvrij te krijgen. Daaraan werkten 1200 mensen en 900 strooiwagens en sneeuwschuivers.

De strooiwagens legden 1.577.830 kilometer af. Volgens Rijkswaterstaat is dat ongeveer 40 keer de wereld rond. Primeur dit jaar was de inzet van een volledig elektrische strooiwagen.

Het gladheidsseizoen loopt van 1 oktober tot 1 mei. Komende zomer worden de zoutvoorraden weer aangevuld. In totaal beschikt Rijkswaterstaat over vier centrale zoutloodsen. Vanuit deze loodsen wordt het zout over 55 regionale steunpunten in heel Nederland verdeeld. In totaal wordt de voorraad voor eigen gebruik weer aangevuld tot ruim 200 miljoen kilo.