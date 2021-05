Viruswaarheid eist in kort geding afschaffing coronamaatregelen

De actiegroep Viruswaarheid eist maandag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag afschaffing van alle resterende coronamaatregelen. Aanvankelijk zou het kort geding alleen gaan over de avondklok, maar de actiegroep heeft besloten de vordering uit te breiden naar alle vrijheidsbeperkende maatregelen.

De avondklok liep woensdagochtend na ruim drie maanden af. De Staat verzocht daarom tot intrekking van het kort geding. Viruswaarheid weigert dit en grijpt het kort geding nu aan om de voorzieningenrechter te vragen alle coronamaatregelen te beĆ«indigen. “De bezwaren tegen de avondklok gelden voor alle coronaregels die grondrechten en vrijheden inperken”, zegt jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zondag.

Pols zegt dat de staat verdragsrechtelijke verplichtingen negeert. “Crisismaatregelen die leiden tot vergaande inperkingen van grondrechten zijn alleen onder strenge voorwaarden toegestaan”, zegt Pols. Nederland had volgens hem niet de noodtoestand moeten uitroepen en die moeten melden bij de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Volgens Viruswaarheid schoof de regering met de invoering van de coronaspoedwet ook de nationale wetgeving opzij. Pols: “Nederland verkeert op dit moment in een rechtsvrije ruimte. Hier is geen ruimte voor mitsen en maren. De rechter heeft de verplichting deze situatie te beĆ«indigen.”

De zitting begint maandag om 11.00 uur en is te volgen via een livestream.