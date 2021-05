Derde overleden persoon gevonden in uitgebrande woning Werkendam

Politiehonden hebben zondagavond een derde overleden persoon gevonden in een uitgebrand appartement aan de Beatrixhaven in Werkendam. Eerder op de avond werden al twee overleden personen gevonden in het pand, maar de politie zocht door naar meer slachtoffers. Eerder op de dag zei de Veiligheidsregio al rekening te houden met drie mogelijke slachtoffers van de uitslaande brand.

Hulpdiensten kregen zondagochtend rond 08.00 uur melding van de brand. De brandweer rukte grootschalig uit, namelijk met 200 tot 250 brandweerlieden en 33 voertuigen. De brand sloeg over naar een naastgelegen woning en het bedrijf waar beide woningen boven waren gevestigd. De bewoners van het naastgelegen appartement konden op tijd wegkomen.

Hoewel de Veiligheidsregio vermoedde dat er drie mensen in het pand konden zijn, was het zondag lange tijd niet mogelijk om naar binnen te gaan. Toen het warmte- en instortingsgevaar ’s avonds geweken was, werd het veilig geacht voor hulpdiensten om naar binnen te gaan en konden de slachtoffers worden gevonden. De identiteit van de gevonden mensen is nog onbekend. Zodra deze wel bekend zijn, worden de nabestaanden ge├»nformeerd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.