Curaçao voert lichte versoepelingen coronaregels door

Curaçao voert een voorzichtige versoepeling door van de coronamaatregelen. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath bekendgemaakt. Het eiland zit sinds 24 maart in een lockdown.

Maandag werd aangekondigd dat de avondklok met twee uur wordt ingekort. “Langzaam komen we uit een lastige situatie. Maar we moeten geen al te grote stappen nemen, anders krijgen we weer te maken met een stijging van de coronagevallen”, aldus Rhuggenaath.

Per 4 mei mogen mensen na 21.00 uur de straat niet meer op, dat was 19.00 uur. Restaurants met een terras mogen dan ook weer gasten ontvangen. De kentekenregel (Plachi di Dia) blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat mensen nog steeds maar twee dagen per week de straat op mogen. De autoloze zondag geldt ook nog. Op 17 mei wordt de situatie weer geëvalueerd.

Curaçao ging in lockdown omdat eind maart het aantal coronabesmettingen enorm toenam. Daarmee nam ook de ziekenhuisdruk toe. Het eiland kende begin april bijna vijfduizend coronabesmettingen en meer dan 110 ziekenhuisopnames. Dat aantal is inmiddels meer dan gehalveerd. Het aantal besmettingen was maandag ver onder de vierhonderd gezakt. Maar er zijn nog steeds 24 coronapatiënten op de intensive care, terwijl er normaal ruimte is voor maximaal zestien. De overheid wil geen risico’s nemen en vraagt de bevolking om begrip.

Per 4 mei mogen hardwarezaken, elektronicazaken en banken weer open. In de detailhandelszaken mogen maximaal 5 klanten tegelijk naar binnen. Zwemmen in de zee mag nog steeds alleen van 04.30 uur tot 08.00 uur ‘s ochtends en alleen als er volgens de kentekenregels gereden mag worden. Kerken mogen onder voorwaarden op vrijdag, zaterdag en zondag diensten houden.