De Jonge: volgende week duidelijkheid over reisadvies voor zomer

Het kabinet wil volgende week meer duidelijkheid geven over het reisadvies voor de komende maanden. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge maandag na overleg over de coronamaatregelen.

Aanvankelijk wilde het kabinet deze week meer zeggen over reizen, dat al langere tijd voor feitelijk de hele wereld wordt afgeraden. Ook over verdere versoepelingen zou deze week meer bekend worden, maar die beslissing heeft het kabinet uitgesteld vanwege de nog altijd grote druk op de ziekenhuizen door het hoge aantal coronapatiƫnten.

“We hebben gedacht de hele besluitvorming op te schuiven naar volgende week, ook over vakanties”, aldus de Jonge. Mensen die nog deze zomer bijvoorbeeld willen gaan kamperen, kunnen dat nieuwe advies het beste even afwachten, denkt de minister. “Het is zeker goed om alvast op allerlei sites te kijken. Zoek je camping alvast uit, zou ik zeggen. Maar daadwerkelijk boeken, het is toch verstandig even het reisadvies af te wachten. Dat geven we dinsdag.”

Aanstaand weekend overlegt het kabinet weer in het Catshuis over de coronamaatregelen. Naar verwachting volgt dan dinsdag een nieuwe persconferentie.