‘Drie slachtoffers brand Werkendam kwamen uit Litouwen’

De drie slachtoffers die zondag omkwamen bij de brand in een appartement boven een timmer- en interieurbedrijf in Werkendam komen alle drie uit Litouwen. Dat zegt directeur Dirk Hoogendoorn van het gelijknamige bedrijf na berichtgeving van Omroep Brabant. De slachtoffers werkten niet voor Hoogendoorn, maar voor een bedrijf waar Hoogendoorn al lange tijd mee samenwerkt.

De brand in de woning brak zondag rond 08.00 uur door nog onbekende oorzaak uit, en sloeg over naar een naastgelegen woning en het bedrijf onder de appartementen. De brandweer had het vuur rond 16.00 uur onder controle. Het was lange tijd niet mogelijk om naar binnen te gaan, vanwege de hitte en instortingsgevaar. Toen dat gevaar geweken was, hebben de hulpdiensten de drie slachtoffers gevonden.

Hoogendoorn noemt het nieuws “verschrikkelijk”. Maandagochtend kwam hij samen met alle medewerkers bij het bedrijf om stil te staan bij de slachtoffers, die hij persoonlijk kende. “Op het moment zijn we bezig dingen op te lossen”, aldus Hoogendoorn. De schade aan de kantoren en een deel van de werkplaats is groot. “Het moet nog allemaal precies vastgesteld worden, maar de schade is groot. Het is ontzettend heftig.”

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Ook de identiteit van de slachtoffers is bij de politie nog niet bekend. “Wij hebben de slachtoffers nog niet kunnen identificeren. Dat het mensen uit Litouwen zijn, kunnen wij nog niet met zekerheid zeggen”, aldus een politiewoordvoerder maandagochtend.