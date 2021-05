‘Mogelijk 50 tot 150 fans besmet geraakt tijdens Ajax-feest’

Tijdens het feest dat Ajax-fans zondag voor de Johan Cruijff ArenA vierden zijn mogelijk 50 tot 150 mensen besmet geraakt met het coronavirus, denkt hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal. Volgens hem zullen de ziekenhuizen er niet door volstromen. “Maar het moet zeker niet elke week gebeuren, dan gaan we de gevolgen van voetbalfeestjes wel terugzien op de ic’s” zegt hij.

Zondagmiddag verzamelden zo’n 12.000 mensen zich voor de ArenA om de 35e landstitel van Ajax te vieren. De hossende menigte hield geen 1,5 meter afstand, danste en zong. De gemeente Amsterdam greep niet in, om verdere escalatie te voorkomen.

“Het was gelukkig buiten, dus het was wel minder gevaarlijk dan de illegale feestjes die in de woonkamers worden gevierd”, zegt Rosendaal. “Maar iedereen was aan het hossen en schreeuwen. De kans dat mensen elkaar besmet hebben is best groot.” Naar schatting van het RIVM zijn op dit moment bijna 175.000 besmet met het coronavirus in Nederland. Dat zou betekenen dat ongeveer een op de honderd mensen besmet is. “Er waren volgens deze berekeningen mogelijk enkele tientallen fans besmet met het virus tijdens hun zogenaamde feestje,” zegt de hoogleraar. Hij denkt dat het mogelijk is dat elk van deze besmette mensen tussen de vijf en vijftien anderen heeft aangestoken.