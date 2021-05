Wageningen herdenkt: Bevrijdingsvuur en digitaal festival

In Wageningen wordt woensdag precies om middernacht het nationale Bevrijdingsvuur aangestoken. Het traditionele Bevrijdingsdefilé door de Gelderse plaats kan dit jaar echter opnieuw niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Wel staan onder meer de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 en een digitaal bevrijdingsfestival op het programma.

De zogeheten ‘verschilmakers’ vervoeren het vuur na het aansteken door het land. Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945, kortweg Wageningen45, heeft veertien van zulke verschilmakers benoemd: jonge mensen die respect afdwingen. Dit jaar zijn dat: Splinter Chabot, Ruben Hein, Lakshmi, Jean-Luc Murk, Loiza Lamers, Tommy & Rowan, Nazmiye Oral, Dante Kedde, Masood Eslami, Ellen ten Damme, Natascha van Weezel, Lol Fioole en Inez Valize en Krystel van Dinter.

De verschilmakers verblijven in de nacht van 4 op 5 mei in het Wageningse Hotel De Wereld. In dat hotel werd in 1945 onderhandeld over de capitulatie van de Duitse bezetters. Dinsdagavond, na de nationale Herdenking, presenteren de verschilmakers een show in het hotel.

Veteranen die de bevrijding van Nederland in 1945 nog meegemaakt hebben, krijgen op 5 mei een dankbrief van Wageningse schoolkinderen. Woensdag om 12.00 uur wordt een deel van die brieven tijdens de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 voorgelezen door een aantal leerlingen, in aanwezigheid van demissionair minister van defensie Ank Bijleveld, acht militaire attachees en de de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang. Onder toeziend oog van alle aanwezigen worden de vlaggen gehesen en de Last Post gespeeld door de fanfare ‘Bereden Wapens’. De herdenking wordt uitgezonden door Omroep Gelderland en de NOS.

Om 13.00 uur begint net als in diverse andere plaatsen in het land in Wageningen een digitaal Bevrijdingsfestival, met optredens van onder anderen Davina Michelle, Ellen ten Damme, The Strikes, Froukje, S10, Tino Martin en Jonna Fraser. Ook zijn er Vrijheidscolleges van Haroon Ali en Soundos el Ahmadi.

Verder vertellen tien mensen een persoonlijk verhaal bij tien oorlogsmonumenten in Gelderland, begeleid door musici die speciaal voor dat moment een ode componeren. Omroep Gelderland zendt de resultaten van de muzikale toer om 16.00 uur uit.