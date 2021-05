Wederom kort geding Viruswaarheid over coronamaatregelen

Actiegroep Viruswaarheid staat wederom tegenover de Nederlandse overheid in de rechtbank in Den Haag. Maandag eist Viruswaarheid in een kort geding afschaffing van alle resterende coronamaatregelen

Aanvankelijk zou het kort geding alleen gaan over de afschaffing avondklok, ondanks dat deze vorige week na drie maanden is afgeschaft. Inzet zou zijn dat de avondklok niet nogmaals ingezet zal worden.

Na afschaffing van de avondklok verzocht de Staat om intrekking van de zaak. Viruswaarheid weigert dit en grijpt het kort geding nu aan om de vordering uit te breiden en de voorzieningenrechter te vragen alle overige coronamaatregelen te beĆ«indigen. “De bezwaren tegen de avondklok gelden voor alle coronaregels die grondrechten en vrijheden inperken”, zegt jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid.

Viruswaarheid had al eerder een kort geding aangespannen over de avondklok, en won dit tot veler verbazing. De overheid ging in allerijl in beroep en nog dezelfde dag was de avondklok weer in ere hersteld.

De zitting begint maandag om 11.00 uur en is te volgen via een livestream.