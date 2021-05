7830 nieuwe coronagevallen, boven het weekgemiddelde

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal uitgekomen op 7830, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7441 besmettingen per etmaal.

Vergeleken met maandag daalde het aantal geturfde positieve tests wel fors, met bijna 1400. Het cijfer van maandag viel echter veel hoger uit doordat in de voorgaande dagen minder meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 32. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 17 overlijdens geregistreerd.