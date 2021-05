8 jaar cel en tbs voor doodsteken man op terras in Eindhoven

Een 32-jarige man uit Eindhoven is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van Yassine Amiz (28) uit Turnhout. Dat gebeurde vorig jaar augustus op een terras aan de Woenselse Markt in Eindhoven. De officier van justitie had een gevangenisstraf van tien jaar geëist voor doodslag.

Meerdere mensen zagen hoe het slachtoffer door de Eindhovenaar werd belaagd met een mes. De getuigen zagen hoe de verdachte tien keer op de man uit Turnhout instak en hem vervolgens aan zijn lot overliet. De rechtbank in Den Bosch spreekt van een gruwelijke en nietsontziende wijze.

De verdachte ontkent Amiz opzettelijk te hebben gedood en zegt dat hij zichzelf moest verdedigen omdat het slachtoffer boos en agressief richting hem zou zijn geweest. De rechtbank gaat hier niet in mee. De rechtbank concludeert uit camerabeelden dat de Eindhovenaar vooraf schietbewegingen maakte en zijn mes toonde. Daarmee zou de verdachte juist de aandacht van het slachtoffer hebben getrokken en ontstond er ruzie.

De Eindhovenaar is eerder veroordeeld voor geweldsdelicten en heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Om herhaling te voorkomen heeft de rechtbank hem tbs met dwangverpleging opgelegd.