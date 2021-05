Aantal teststraten uit voorzorg dicht vanwege harde wind

Een aantal coronateststraten van de GGD is dinsdag uit voorzorg gesloten vanwege de harde wind. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten en heeft code geel afgegeven. Langs de westkust, in het Waddengebied en in Zuid-Limburg komen zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur.

De teststraat in Zuidland is gesloten vanwege de kans op zware windstoten, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond. De afspraken die al waren gemaakt, worden verzet.

De GGD Kennemerland meldt dat de teststraat in Beverwijk vanwege harde wind dicht is. Mensen kunnen voor een coronatest een afspraak maken op een van de andere locaties van de GGD.

De teststraat in Vlissingen is uit voorzorg eveneens gesloten, meldt Omroep Zeeland. De GGD Zeeland laat aan de omroep weten dat het in verband met de harde wind niet verantwoord is de testlocatie open te houden.