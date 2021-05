Dam afgesloten voor Dodenherdenking

De omgeving van de Dam in Amsterdam is dinsdag sinds 17.00 uur afgesloten voor de Dodenherdenking. Het gebied is afgezet met hekken. Vanwege de coronamaatregelen kan er dit jaar opnieuw geen groot publiek bij de plechtigheid zijn.

De Nationale Herdenking begint vanaf 18.50 uur met een bijeenkomst in De Nieuwe Kerk, waar schrijfster Roxanne van Iperen de 4 meivoordracht Stemmen uit het diepe houdt. Sopraan Laetitia Gerards zingt onder begeleiding van enkele leden van het Metropole Orkest. Daarna leggen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans bij het Nationaal Monument, voorafgaand aan de twee minuten stilte.

Hier houdt de 19-jarige Amara van der Elst een spoken wordvoordracht en André van Duin neemt de jaarlijkse toespraak voor zijn rekening. Na het officiële programma volgt een defilé. De bijeenkomst is rechtstreeks te volgen op NPO 1.

Dit keer zijn er iets meer mensen op de Dam dan vorig jaar, toen alleen het koninklijk paar, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet erbij waren. Naast hen zijn er nu zo’n honderd genodigden. Dit zijn vertegenwoordigers van de verschillende groepen oorlogsgetroffenen, zoals het voormalig verzet, Holocaustslachtoffers, omgekomen burgers, omgekomen burgers in Azië en omgekomen militairen en koopvaardijpersoneel.

De Dam is tot 23.00 uur dicht voor al het verkeer. Trams worden omgeleid. De Noord-Zuidlijn blijft wel rijden.