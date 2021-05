Fieldlab: advies OMT steun voor EK-wedstrijden met publiek

Fieldlab Evenementen ziet het OMT-advies over testevenementen als een “steun in de rug” om evenementen als EK-voetbalwedstrijden met publiek komende zomer door te laten gaan. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om te wachten met het organiseren van nieuwe Fieldlab-evenementen die buiten worden gehouden met publiek tot de tweede stap in de versoepelingen kan worden gezet en er voldaan wordt aan een aantal aanvullende eisen.

In de adviesbrief die het OMT maandag aan het ministerie van Volksgezondheid presenteerde staat ook dat de strenge regels van Fieldlab die nu al zijn voorgesteld voor evenementen moeten blijven gelden. Zo moeten mensen die zich verplaatsen tijdens een optreden of wedstrijd een mondkapje op. Daarnaast moeten alle deelnemers en medewerkers zich binnen 24 uur voor het einde van het evenement laten testen op het coronavirus.

Het OMT stelt daarbij nog een aantal aanvullende eisen. Zo zouden medewerkers en deelnemers aan een evenement vier uur voor aanvang een gezondheidscheck moeten volgen, om uit te sluiten dat ze alsnog klachten hebben ontwikkeld.

Het OMT zegt daarbij dat bubbels van mensen zo klein mogelijk moeten blijven, zodat bron- en contactonderzoek achteraf goed uit te voeren is. Na vijf dagen moet iedereen die bij een evenement is geweest een test aangeboden krijgen. Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen evenementen doorgaan.

Een woordvoerder van Fieldlab denkt dat voetbalwedstrijden met publiek goed te organiseren zijn met inachtneming van die strenge voorwaarden. Het naar binnen en buiten laten gaan van toeschouwers kan goed worden gereguleerd. Ook zit het publiek verdeeld over verschillende vakken, waardoor de bubbels van mensen zo klein mogelijk blijven. Hij zegt daarbij dat bezoekers continu worden gewezen op het naleven van de maatregelen in voetbalstadions.

De woordvoerder zegt daarbij dat het OMT alleen nog een advies naar buiten heeft gebracht over buitenevenementen waar het publiek op een plek blijft staan of zitten. Het OMT komt volgens hem later met een advies over andere evenementen, zoals concerten binnen of festivals waar iedereen rondloopt.