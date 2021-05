Grote overslaande brand in loods in Zuidland

In een loods in het Zuid-Hollandse dorp Zuidland is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand ontstaan, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand werd rond 01.45 uur ontdekt, meerdere brandweerwagens zijn uitgerukt voor de brand aan de Molendijk.

Bij aankomst van de brandweer bleek de brand al te zijn overgeslagen naar een tweede loods. De brandweer is aan het blussen om te voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidt.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Vanwege de flinke rookontwikkeling wordt omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog onbekend.