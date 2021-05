Minder coronatests uitgevoerd, percentage positieve tests stijgt

Door de meivakantie hebben minder mensen zich laten testen op het coronavirus. Daardoor valt het aantal nieuwe gevallen tijdens de afgelopen week iets lager uit dan de week ervoor. Maar dat geeft een vertekend beeld. Het percentage positieve tests stijgt namelijk juist.

Tussen vorige week maandag en zondag hebben 410.855 mensen een coronatest laten doen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 16 procent minder dan de week ervoor. Vooral jongeren lieten zich minder testen. Van al die tests was 11,7 procent positief, tegen 10,6 procent in de week ervoor.

Uiteindelijk werden 52.087 besmettingen vastgesteld. Dat is 6 procent minder dan de week ervoor, toen 55.097 mensen positief testten. Het is de vierde achtereenvolgende week dat het aantal nieuwe gevallen boven de 50.000 uitkomt.

Het zogenoemde reproductiegetal daalde tot onder de 1. Dat betekent dat de uitbraak langzaamaan zou kunnen doven. Het getal staat nu op 0,94. Dat wil zeggen dat een groep van 100 mensen gemiddeld 94 anderen besmet, die op hun beurt het coronavirus overdragen aan ongeveer 88 mensen.

In de afgelopen week zijn 1633 mensen nieuw opgenomen in een ziekenhuis, minder dan de 1774 in de week ervoor. Van hen belandden 377 op een intensive care en dat is vrijwel gelijk aan de voorgaande week. Ook het aantal sterfgevallen door corona bleef vrijwel gelijk, het daalde van 129 naar 128. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer 18 gevallen per dag.