‘Nederland ging dit weekend weer flink de hort op’

Nederlanders gingen het afgelopen weekend weer meer op pad. Dat meldt parkeerapp Parkmobile op basis van de hoeveelheid parkeertransacties. Hoewel de coronamaatregelen nog steeds impact hebben op het parkeer- en reisgedrag van Nederlanders, lijken de eerste versoepelingen meteen effect te hebben, aldus Parkmobile.

Waar doordeweeks nog een gemiddelde landelijke daling van 0,1 procent aan parkeertransacties ten opzichte van de week ervoor te zien was, steeg dat aantal tijdens het weekend flink met 9,2 procent. Gemiddeld genomen steeg het aantal parkeertransacties in de hele week licht ten opzichte van een week eerder, namelijk met 1,9 procent.

Het aantal parkeertransacties in grote steden van afgelopen week loopt nogal uiteen. Zo laat Amsterdam een flinke daling van 8,3 procent zien ten opzichte van de week ervoor, maar in Eindhoven werd juist een aanzienlijke stijging van 10,7 procent waargenomen. In de rest van Nederland stegen de transacties met 8,9 procent. Met name kustplaatsen als Bergen en Noordwijk waren in trek.

Parkmobile heeft met ruim 2,5 miljoen actieve parkeerders in Nederland naar eigen zeggen goed zicht op hoe Nederlanders zich met de auto voortbewegen.