Olympische Spelen ook komende jaren bij de NOS te zien

De Olympische Spelen blijven ook de komende jaren bij de NOS te zien. Discovery heeft een sublicentie aan de NOS verleend voor de televisie- en radiorechten van de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 en de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

“Het olympisch vuur blijft branden bij de NOS. We hebben vorig jaar gemerkt wat het gemis van sport betekent voor de samenleving. Sport verbindt, socialiseert en enthousiasmeert. Dat we in de komende vier jaar drie Olympische Spelen voor iedereen in Nederland mogen uitzenden is goed nieuws”, aldus algemeen directeur Gerard Timmer.

De overeenkomst houdt in dat de NOS de Spelen van Peking 2022 en Parijs 2024 live kan uitzenden op televisie en op NOS.nl, de NOS-app en NPO Start. Voor Parijs 2024 heeft de publieke omroep een extra digitale stream.

Doordat Discovery alle digitale rechten behoudt, is discovery+ de enige bestemming waar ieder moment van de Olympische Spelen te zien is. Bij het Amerikaanse mediabedrijf zullen de Spelen volledig te volgen zijn via hun nieuwe streamingsdienst discovery+, Eurosport.nl en de Eurosport App en op televisie via Eurosport 1 en 2.

“Onze overeenkomst met de NOS is geweldig nieuws, omdat we toegang tot gratis uitzendingen van de Olympische Spelen kunnen garanderen voor iedereen”, zei Susanne Aigner namens Discovery. “Daar komt bij dat kijkers op ons platform discovery+ en via Eurosport geen enkele minuut en geen enkele sport van de Spelen hoeven te missen.”

De NOS was al verzekerd van een sublicentie voor de komende Olympische Spelen in Tokio. De nieuwe overeenkomst bouwt voort op bestaande afspraken uit 2017, waarbij Discovery de audiovisuele rechten in sublicentie heeft gegeven aan de NOS voor de Olympische Winterspelen van Pyeongchang in 2018 en Olympische Spelen van Tokio in 2020.