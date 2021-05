Verdachten datadiefstal GGD op tussentijdse zitting voor rechter

De rechtbank in Utrecht houdt dinsdag een zitting in de zaak tegen twee mannen die worden verdacht van datadiefstal bij de GGD. Beiden zouden persoonsgegevens hebben gestolen uit CoronIT, een registratiesysteem voor het testen op Covid-19. De gegevens zouden te koop zijn aangeboden via de chatapp Telegram.

Het ging onder meer om namen, adressen, telefoonnummers, geboortedata en burgerservicenummers. Dergelijke gegevens zijn heel interessant voor cybercriminelen. Het datalek kwam aan het licht door onderzoek van RTL Nieuws.

De twee verdachten zijn afkomstig uit Alblasserdam en Heiloo en 23 en 21 jaar oud. Zij werkten bij een callcenter dat de GGD gebruikt voor het maken van afspraken. Het tweetal werd kort na het bekend worden van het lek opgepakt. Nadien zijn nog vijf verdachten gearresteerd. Zij zitten – voor zover bekend – niet meer vast.

Volgens RTL Nieuws werd de GGD al maanden voor de datadiefstal gewaarschuwd door eigen medewerkers over de kwetsbaarheden rondom de coronasystemen. Deze zorgen zouden leidinggevenden hebben weggewuifd.

De zitting dinsdag is een zogeheten regiezitting, waarin onder meer onderzoekswensen van de verdachten en hun advocaten aan bod zullen komen. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later.