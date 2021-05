Ziekenhuizen nemen meer jongere coronapatiënten op

De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald in maart en april. Zowel op verpleegafdelingen als op intensive cares werden relatief minder ouderen opgenomen. Dat meldt Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), die deze cijfers landelijk bijhoudt.

In maart en april was de gemiddelde patiënt met Covid-19 op een verpleegafdeling van een ziekenhuis ruim 63 jaar. In januari en februari was dit nog ruim 68 jaar. Op de intensive cares is een minder grote verschuiving te zien. De gemiddelde ic-patiënt met het virus was bijna 63 jaar in de eerste twee maanden van het jaar. In maart en april was dit gemiddeld tegen de 62 jaar.

Vooral op de verpleegafdelingen is duidelijk te zien dat er relatief minder 80-plussers met corona worden behandeld. Het percentage patiënten van 30 tot 70 jaar groeide juist van ruim 43 procent in januari en februari naar meer dan 56 procent in maart en april. Sinds het begin van de coronacrisis is dit percentage niet zo hoog geweest.

Op de intensivecareafdelingen lagen de afgelopen twee maanden ook relatief meer coronapatiënten van tussen de 30 en 70 jaar. Maar deze verschuiving is minder sterk. Dit percentage is eerder ook wel hoger geweest.