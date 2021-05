50PLUS-leider Den Haan fel over partijbestuur in evaluatie

“We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd.” Zo kenschetsen 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan, haar woordvoerder Bernadet Naber en campagneleider Renée de Vries de manier waarop de verkiezingscampagne van de partij verliep, in een interne evaluatie in handen van het ANP.

Twee weken geleden nam het hoofdbestuur Den Haan op de korrel. Datzelfde bestuur moet het ontgelden in de evaluatie. Het zou haar niet hebben gesteund. Toen er bijvoorbeeld conflicten ontstonden tussen Den Haan enerzijds en voormalig Kamerlid Corrie van Brenk en senator Martin van Rooijen anderzijds greep het bestuur onder leiding van Jan Nagel niet in, zeggen de drie.

“De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam”, valt verder te lezen in het rapport. Ook bleven leden lekken naar journalisten, klagen ze in de evaluatie.

Vicevoorzitter Gerard van Hooft, die Den Haan in eerste instantie steunde, zou zich later tegen haar hebben gekeerd “en zet zich actief in om haar uit de partij te werken. Werkelijke reden: de vicevoorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker”.

Het huidige bestuur hoopt, minus Jan Nagel, komend weekend te worden herkozen op een algemene ledenvergadering. “Het is verdrietig dat het hoofdbestuur niet de reflectie toont die de partijvoorzitter van het CDA wel heeft laten zien, maar voor een groot deel zichzelf weer verkiesbaar stelt en voordraagt”, schrijven Den Haan en haar twee medestanders.

Ze concluderen dat 50PLUS “zich na 11 jaar nog steeds in de pioniersfase bevindt en bekend staat als de Ruziepartij. Bij het eerste gesprek heeft Den Haan aangegeven dat de partij nu moet gaan professionaliseren en dat de partij zich moet ontdoen van het label ruzie, roddel, lekken en ego’s. Het hoofdbestuur en met name de partijvoorzitter zijn echter onderdeel en debet aan deze – zeer ongezonde, ziekmakende – partijcultuur”.

Enkele weken geleden haalde het bestuur al uit naar Den Haan. De leden beschuldigen haar ervan te weigeren samen te werken. Ook zou ze meermaals hebben gedreigd uit de partij te stappen. Ze heeft “een volstrekt onwerkbare situatie” veroorzaakt, aldus het bestuur.

50PLUS verloor in de verkiezingen in maart drie van haar vier Kamerzetels. Den Haan is het enige Kamerlid voor de partij.