Aantal nieuwe coronagevallen opnieuw afgenomen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal verder gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 7336 positieve tests, 461 minder vergeleken met een dag eerder.

Ook ten opzichte van vorige week woensdag is er sprake van een flinke afname. Toen werden er meer dan 8600 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het dagcijfer van woensdag ligt nog wel hoger dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7244 besmettingen per etmaal.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 32 overlijdens geregistreerd.