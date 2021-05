Meer mensen op straat na 22.00 uur, vooral in de auto

Nederlanders zijn na het einde van de avondklok weer meer buiten na 22.00 uur en pakken dan vooral de auto. Het aantal fietsers en voetgangers steeg ook, maar in mindere mate. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP).

Vorige week woensdag was de eerste nacht zonder avondklok. De drukte op straat nam toe met 60 procent ten opzichte van een week eerder. In het weekend was de toename nog sterker. “In het weekend zien we over de hele nacht meer mensen op straat vergeleken met de week ervoor.” Dat zegt onderzoeker Tineke School van het NVP, die de verplaatsingen van 10.000 panelleden heeft gemeten met een app.

Tijdens de avondklokperiode was het ‘s avonds op zondag ongeveer even druk als op zaterdag, maar dat lijkt nu te veranderen. “Op zaterdag zien we een stuk meer reizigers dan op zondag”, zegt School.

Ook in het openbaar vervoer werd het drukker na 22.00 uur, meldt OV-chipkaartbedrijf Translink. Op de eerste woensdag en donderdag zonder avondklok checkten tussen 22.00 en 00.00 uur gemiddeld ruim 43.000 mensen in bij trein, bus, tram of metro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. In het weekend is een vergelijkbare ontwikkeling te zien.