Met deze weggevertjes laat je een goede indruk achter op een beurs

Een beurs is dé plek om nieuwe klanten voor het eerst kennis te laten maken met jouw bedrijf. Op jouw beursstand hoort de klant voor het eerst over het bedrijf en de producten en/of diensten waar jij zo trots op bent. Dit is het moment waar je de eerste zaadjes plant voor een mogelijke samenwerking. Om ervoor te zorgen dat ze jou en jouw merk niet vergeten, is een weggevertje de manier voor een subtiele reminder. Welke items daarvoor geschikt zijn? Dat lees je in deze blog.

Een opladertje

Dit is een weggever waar je prospect nog lang plezier van heeft. Bijvoorbeeld op een beurs waarbij een lege batterij een no go is of na de beurs tijdens een ander zakelijk evenement of simpelweg voor op reis of kantoor. Door een powerbank te gebruiken als weggevertje, laat je als bedrijf zien dat je waarde hecht aan innovatie en technologie. En is jouw bedrijf vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid? Dan bestaat er zelfs een solar powerbank die perfect past binnen de duurzaamheidsstrategie van jouw bedrijf. Bovendien is het ook mogelijk om een powerbank te bedrukken met een originele quote of het logo van je bedrijf. Door deze vorm van personalisatie toe te passen, zal de potentiële klant bij gebruik van de powerbank herinnerd worden aan die eerste prettige ontmoeting met jouw bedrijf.

Write, write, write!

Wie denkt dat een pen als weggevertje niet meer van deze tijd is, heeft het absoluut mis. Want sta je op het punt om op een beurs een belangrijke deal te tekenen? Dan doe je dat niet digitaal, maar met een stijlvolle pen waarin het logo van jouw bedrijf gegraveerd is. Daarnaast maakt de pen ook een technologische ontwikkeling door. Waar NFC – een tag waarmee je bijvoorbeeld via je telefoon kunt pinnen – voorheen alleen voor een smartphone bedoeld was, is dat nu ook mogelijk bij een pen. Zo kun je die ene brochure of presentatie op de NFC pen zetten. Vervolgens kan de beursbezoeker de pen tegen de achterkant van zijn of haar smartphone houden en et voilà: de content wordt zichtbaar op de telefoon. Zo is de traditionele pen toch gekoppeld aan het innovatieve karakter van jouw bedrijf.

Voor onderweg

Wat een beurs zo leuk maakt? Juist, het internationale karakter. Het is een plek waar verschillende culturen samenkomen en waar je stakeholders ontmoet die je door de afstand misschien al wel een jaar niet meer hebt gezien. Het internationale aspect van een beurs betekent ook dat er voor elke bezoeker een reis aan vooraf gaat. Hoe leuk is het dan om te kiezen voor een weggever die tijdens het reizen van pas komt? Een hoofdkussen, een lekvrije vacuümbeker, pepermuntjes, verfrissingsdoekjes of een mondkapje; ze komen allemaal van pas tijdens het reizen. Het voordeel van deze weggevertjes is dat ze allemaal te bedrukken zijn en dus gepersonaliseerd kunnen worden.

Je kunt je logo erin terug laten komen of een quote die bij het beursthema past. Wat je ook kiest, je weggever komt altijd van pas tijdens het reizen.