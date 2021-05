Aantal nieuwe coronagevallen opnieuw afgenomen

Het aantal nieuwe coronagevallen is voor de derde dag op rij gedaald. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 6861 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 424 minder dan woensdag. Vergeleken met vorige week donderdag gaat het om een daling van 435 positieve tests.

Ook ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is er nu sprake van een afname. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7172 besmettingen per etmaal.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden eveneens 24 overlijdens geregistreerd.

In Amsterdam (375) en Rotterdam (371) werden de meeste besmettingen vastgesteld in de afgelopen 24 uur. In Den Haag kregen 188 inwoners een positieve testuitslag. In Utrecht kwamen 162 nieuwe besmettingen aan het licht en in Tilburg 116.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,5 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van ruim 17.000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.