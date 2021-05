Grote brand in woningen in Veendam, geen gewonden

In het centrum van Veendam (Groningen) heeft woensdagavond laat een grote uitslaande brand gewoed in vier bovenwoningen aan de Kerkstraat. De vier bewoners waren op tijd buiten en niemand raakte gewond, laat de veiligheidsregio Groningen weten. De appartementen zijn door de schade onbewoonbaar geworden, zegt een woordvoerder. Stichting Salvage is ingeschakeld om onderdak te regelen en de schade af te handelen.

Rond 23.15 uur rukte de brandweer uit naar de Kerkstraat. Kort daarna werd opgeschaald naar grote brand, omdat het om een pand in het centrum ging dat “vrij dicht op andere bebouwing zit”, aldus de veiligheidsregio. Iets na middernacht was het vuur onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer verwacht de komende uren nog bezig te zijn met nablussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wel zou er van tevoren een grote knal te horen zijn geweest, zegt de veiligheidsregio. Een aantal naastgelegen woningen werd uit voorzorg ontruimd. Waarschijnlijk mogen de bewoners op korte termijn weer naar huis.