Kamerlid Van Esch vroegtijdig uit debat, moet in quarantaine

Partij voor de Dieren-Kamerlid Eva van Esch heeft donderdag het debat over test- en vaccinatiebewijzen vroegtijdig verlaten, omdat zij in quarantaine moet. Dat meldde commissievoorzitter Fleur Agema vlak voordat het debat werd geschorst.

Volgens een woordvoerder van de partij is Van Esch in contact geweest met iemand die positief is getest. Ze heeft zelf geen klachten.

Het is niet de eerste keer dat iemand vroegtijdig een Tweede Kamerdebat heeft moeten verlaten om in quarantaine te gaan. Eerder overkwam dat demissionair minister Arie Slob (Onderwijs en Media). Die moest toen weg uit een debat over de mediawet omdat hij in contact was geweest met een besmette medewerker. Ook hij had toen geen klachten.