Lale Gül en Fidan Ekiz genomineerd voor Fortuyn Prijs

Schrijfster Lale Gül en tv-presentatrice en columniste Fidan Ekiz zijn onder de vijf genomineerden voor de Pim Fortuyn Prijs. Dat heeft jurylid Joost Eerdmans donderdag bekendgemaakt op de 19e sterfdag van de naamgever van de onderscheiding.

De Pim Fortuyn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan opiniemakers, bestuurders of politici die ‘strijden voor het vrije woord, taboes durven doorbreken en stelling nemen in het maatschappelijk debat’.

Volgens de jury heeft de Turks-Nederlandse Gül met haar autobiografische roman ‘Ik ga leven’ een openhartig boek geschreven over de hypocrisie binnen haar gemeenschap. “Sinds het uitkomen van haar boek heeft ze moeten onderduiken, wordt bedreigd, geïntimideerd en uitgesloten uit haar gemeenschap omdat ze koos voor het vrije woord.”

Ekiz, die ook een Turkse achtergrond heeft, behandelt in haar columns en boeken “heikele kwesties die haar persoonlijke leven raken en tevens sterk beïnvloeden. Zonder moeite, schroom of angst spreekt ze in duidelijke taal over integratieproblemen, het Erdogan-regime of de persvrijheid”. Ook als duo-presentator van het dagelijkse NPO1-programma de Vooravond deelt ze geregeld een “bevlogen mening”. Ekiz was in 2019 ook al genomineerd.

De andere kanshebbers zijn de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, hoogleraar en oud-PvdA-minister Ronald Plasterk en emeritus-hoogleraar en slavernijdeskundige Piet Emmer.

Marcouch maakt kans op de Pim Fortuyn Prijs omdat hij “als zoon van een Marokkaanse immigrant stelling durft te nemen richting zowel de moslimgemeenschap als de autochtone bevolking. Daarmee maakt hij niet alleen vrienden. Zijn kritische houding jegens de orthodoxe islam kwam hem in 2008 zelfs op een fatwa (islamitische veroordeling) te staan.”

De jury heeft Plasterk genomineerd omdat hij zich na zijn ministerschap in het publieke debat is gaan mengen met columns in De Telegraaf. “In zijn opinie zwemt hij tegen de stroming in. Zo bracht hij een nieuwe dimensie in het klimaatdebat, door de noodzaak van kernenergie te verdedigen.”

Voor Emmer is gekozen omdat hij na zijn onderzoek naar de slavernij veel kritiek heeft gekregen van “politieke activisten die hem valselijk van racisme beschuldigden. Hij durfde zich in deze moeilijke en emotionele debatarena te uiten en te verdedigen tegen de ranzige aantijgingen van mensen die diversiteit van opinies en wetenschappelijke resultaten niet willen tolereren”.

De prijs, een wisselbokaal, wordt op 20 mei uitgereikt in Nieuwspoort. Naast Eerdmans zitten in de jury Simon Fortuyn, Afshin Ellian (die de prijs in 2015 als eerste won) en Esther van Fenema (vorig jaar genomineerd). De laatste twee zijn in de plaats gekomen van Rita Verdonk en Leonard Ornstein. In 2020 won Jort Kelder de prijs.