Nieuwe techniek maakt meer harttransplantaties mogelijk

Nederlandse artsen hebben voor het eerst een hart van een overleden donor getransplanteerd met behulp van een nieuwe techniek. Daarbij wordt het stilstaande hart in een speciale machine geplaatst waar het weer gaat kloppen na toevoer van zuurstof en bloed. Vervolgens wordt het hart getransplanteerd. Voorheen was hartdonatie alleen mogelijk bij een hersendode donor van wie het hart nog klopte.

De nieuwe transplantatieprocedure (DCD, Donation after Circulatory Death) is al uitgevoerd in een aantal landen, onder meer in Australië, de Verenigde Staten, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Door een landelijk tekort aan donorharten besloten het Erasmus MC, UMC Utrecht en UMC Groningen om deze techniek ook in Nederland in te zetten. Momenteel staan er rond de 120 hartpatiënten op de wachtlijst voor een donorhart. De sterfte onder mensen die wachten op een nieuw hart is hoog. Een op de zeven overlijdt omdat er niet tijdig een donorhart beschikbaar is.

Volgens de universitaire ziekenhuizen kan DCD-hartdonatie landelijk uiteindelijk tot ongeveer veertig extra hartdonoren per jaar opleveren. Dat betekent een verdubbeling van het aantal harttransplantaties dat op dit moment gedaan wordt.