Olaf Weller start samen met 20 vrijwilligers Platform Keuzevrijbijmij.nl

De nieuwe website KEUZEVRIJBIJMIJ.nl ging eind april van start met een crowdfundingsactie. Doel: een goed functionerend uitwisselingsplatform mogelijk maken waarbij aanbieders en consumenten zonder medisch onderscheid producten en diensten kunnen uitwisselen. Covid gevaccineerd of ongevaccineerd, getest of niet getest, iedereen is welkom op dit platform.

Dankzij de eerste 2500 enthousiaste donateurs werd op de vijfde dag van de vijfde maand een beginbedrag van 50.000 euro verzameld. Er zijn nog zo’n 18 dagen te gaan om het streefbedrag van 250.000 euro te bereiken, maar het platform gaat er sowieso komen: naar verwachting eind juli van dit jaar. Nog voor 2022 wil het team van KEUZEVRIJBIJMIJ een platform draaiende hebben dat krachtig genoeg is om het verkeer van meer dan 100.000 mensen aan te kunnen.

Wat was de trigger voor Olaf om dit initiatief te starten? “Ik heb vorig jaar ademvrijbijmij.nl opgezet. Hierop kunnen mensen, die door een beperking geen mondkapje kunnen dragen, aanbieders vinden waar zij welkom zijn en zich niet hoeven te verantwoorden voor het niet dragen van een mondkapje. Ik kreeg vanwege dit initiatief veel emails binnen van mensen die zich zorgen maakte over een mogelijke vaccinatieplicht. Eén persoon schreef mij dat haar tandarts al dreigde met: je komt hier straks niet meer binnen als je niet gevaccineerd bent. Toen men in Israël daadwerkelijk mensen ging uitsluiten op basis van vaccinatie status en ook politici zoals Kaag in Nederland begonnen te spreken over het uitsluiten van mensen op basis van test en/of vaccin status, was de tijd rijp om vol aan dit initiatief te gaan werken.”

Bedrijven en mensen bij elkaar brengen zonder onderscheid

KEUZEVRIJBIJMIJ is ontstaan als reactie op de tweedeling die dreigt in de samenleving, waarbij ‘ongevaccineerden’ of mensen die zich niet laten testen geen toegang meer krijgen tot winkels, festivals, culturele instellingen, sportwedstrijden, vliegtuigen en restaurants. Initiatiefnemer Olaf Weller wil bedrijven en mensen bij elkaar brengen zonder onderscheid. “Het wordt steeds duidelijker dat enorm veel mensen behoefte hebben aan dit platform. Een groeiend aantal mensen gaat op zoek naar mogelijkheden op het gebied van alternatieven voor de samenleving die steeds meer beperkt wordt door de corona-maatregelen. Ik hoop dat mensen die nieuwsgierig zijn naar de parallelle samenleving de site KEUZEVRIJBIJMIJ.nl vinden. KEUZEVRIJBIJMIJ gaat verder dan een parallelle samenleving want bij ons is iederéén welkom.”

Wij willen met elkaar tijd en energie blijven uitwisselen in de vorm van producten en diensten, en elkaar daarbij vrij laten in de keuzes over onze lichamen en gezondheid, aldus Olaf. “Wij vechten niet tegen de maatregelen en we zeggen niet dat vaccins slecht zijn. Wij laten iedereen vrij in zijn of haar keuze. We willen bouwen aan iets wat we wél willen: een nieuwe vorm van samenleven, gebaseerd op vertrouwen, verbinding en creatie. De vele enthousiaste reacties die we ontvangen steunen ons daarin.”

Olaf en team zijn nu met iets tastbaars bezig: een platform. “Maar daarachter schuilt iets veel groters en mooiers. Daarvoor kom ik me bed uit. De tijd waar we nu in zitten zie ik namelijk als de uitgelezen kans om een nieuwe manier van samen leven te creëren. Een manier van leven gebaseerd op vrijheid, vertrouwen, verbinding en creativiteit. Een wereld waarin macht en controle niet meer nodig zijn. Waarin iedereen vanuit overvloed zijn producten of diensten deelt met ieder die het nodig heeft. Waarin we onderling in elkaars levensbehoeften voorzien zonder dat daar een financiële prikkel voor nodig is. Daar kom ik elke ochtend met enthousiasme voor uit me bed. Ik zie het nu namelijk al gebeuren. De hoeveelheid vrijwilligers en mensen die aan gaan op onze boodschap, op onze visie. Dit zijn de mensen die die nieuwe wereld gaan bouwen. En het is zo tof om daar onderdeel van te zijn.”

100.000 deelnemers

Tot nu toe hebben zich ongeveer 5.000 geïnteresseerden aangemeld die gebruik willen maken van KEUZEVRIJBIJMIJ, waaronder zo’n 2000 aanbieders. Doel van Olaf en zijn team is nog dit

jaar een totaal van 100.000 deelnemers te bereiken. Van de aanbieders op de website zal een maandelijkse bijdrage worden gevraagd, de afnemers kunnen gratis deelnemen. Donderdag 13 mei, van 20.00 tot 21.00 uur, wordt de eerste online ontmoetingsavond georganiseerd. Hieraan kunnen 100 mensen meedoen. Link: https://zoom.us/j/98323844852?pwd=VHNkTm1xYU56Y2ZaQ1pyME4vYVphUT09

(Wachtwoord: vrijbijmij).