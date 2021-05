OM: geen bewijs voor ronselen volmachten door Thierry Baudet

Voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) is niet strafbaar voor zijn oproep op 25 februari 2021 op YouTube om volmachten te “regelen” voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart. Er was aangifte gedaan tegen de politicus van overtreding van de Kieswet, maar die leidt niet tot vervolging, meldt het Openbaar Ministerie.

“Als je niet stemt, dan telt je stem niet mee en daarom is het zo belangrijk dat mensen die FVD een warm hart toedragen in hun omgeving mensen enthousiasmeren om volmachten aan hen af te geven”, zei Baudet in het gewraakte fragment. “Mensen die misschien niet zo politiek betrokken zijn, die willen misschien wel een volmacht geven en dan kun je dus toch meermaals stemmen. Dus één persoon kan vier keer stemmen eigenlijk, als je maar die volmachten kunt regelen.”

Het OM komt “na bestudering van de beelden, de wetgeving en de jurisprudentie” tot de conclusie dat er geen sprake is van overtreding van de Kieswet. “Baudet heeft mensen niet persoonlijk benaderd of aangesproken om hun stempas in te vullen en af te geven. Hij heeft geen druk uitgeoefend op mensen om dat te doen; het initiatief om een volmacht te verlenen ligt ook na zijn toespraak bij de kiezer”, aldus het OM.

Frank de Bie, oud-directeur van de lokale omroep uit Den Bosch, deed aangifte tegen Baudet. Het OM heeft hem laten weten dat de juridische beoordeling beëindigd is.