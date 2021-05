Rode Kruis: meer geld nodig om corona in Zuid-Azië te bestrijden

Niet alleen in India, dat zwaar wordt getroffen door het coronavirus, maar ook in de buurlanden slaat het virus hevig toe. Bangladesh, Nepal en Pakistan hebben door de vele besmettingen te maken met recordsterftecijfers, waarschuwt het Nederlandse Rode Kruis. Dat roept Nederlanders op te doneren op gironummer 7244.

“De ziekenhuizen en intensivecare-afdelingen in deze landen zijn overvol met corona-patiënten. In India is het totale aantal corona-infecties boven de 20 miljoen gestegen. In Nepal bleek vorig weekend 44 procent van de geteste mensen corona te hebben”, aldus de organisatie. Die wil de hulp in deze landen zo snel mogelijk opschalen.

Het Indiase Rode Kruis werkt samen met de autoriteiten om de bevolking te ondersteunen, onder meer met levensreddende medische apparatuur, zoals beademingsapparaten, meldt het Nederlandse Rode Kruis. Verder gaat het onder meer om zuurstofcilinders, antivirale geneesmiddelen, bloeddonaties, coronatests en vaccinaties.

Eind vorige maand heeft de Nederlandse regering een 1 miljoen euro bijgedragen voor hulp van het Rode Kruis in India.