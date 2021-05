Van tulpen bestellen tot Monkey Masks kopen: zo creëer jij een urban jungle

Binnen een half uur was hij weg: de plant die Intratuin te koop aanbood voor 1799 euro. Een idioot hoge prijs voor een Monstera Adansonii, maar dit was dan ook een zeer zeldzame variant, de ‘Variegata’. Voor velen zijn dat soort aankopen niet weggelegd. Dat we op dit moment echter flink wat over hebben voor een groen huis, blijkt wel uit de verkoopcijfers: 2020 was een recordjaar voor de tuinbranche. Hoe leg jij een (betaalbare) plantenjungle aan?

Betaalbare planten vol gaten

Mocht je interesse hebben in de Monstera Adansonii, de bekende kamerplant met gaten in de bladeren, dan kan je die gelukkig al voor 9,99 in huis halen. De Variegata heeft bladeren die wit of geel kleuren, maar dat is een bijzondere mutatie die niet valt te kweken – vandaar de hoge prijs.

De ‘Monkey Mask’, zoals deze plant ook wel wordt genoemd, is een stuk makkelijker te kweken als de bladeren gewoon groen mogen zijn. Deze kan je dus net als de rest van Nederland voor een heel vriendelijk bedrag snel in huis halen.

Een dag zonder tulpen, is een dag niet geleefd

Een mooie bos bloemen op tafel helpt je ook een enorm eind op weg. Sinds corona kan je zo’n prachtige bos tulpen simpelweg online bestellen. Tulpen.nu heeft een bijzonder verhaal. Zo was er een vierling uit Venhuizen die door de Corona op het idee kwam online tulpen te gaan verkopen. Deze vierling, die uit twee jongens en twee meisjes bestaat, zijn opgegroeid op de tulpenkwekerij van hun ouders. De twee jongens namen het bedrijf van hun ouders over en de meiden gingen allebei een andere kant op. Door de Corona werd de afzetmarkt voor tulpen van het een op het andere moment onzeker en verloor een van de zussen haar baan. Het viel hun op dat online verkoop een enorme vlucht nam en daaruit ontstond het idee om tulpen online te gaan verkopen.

Er werd getest en nog meer getest met allerlei verpakkingen en uiteindelijk slaagden zij erin om de tulpen vers aan te laten komen bij de klant. Het logo werd een klavertje vier, wat symbool staat voor de vierling en het bundelen van hun krachten. Het klavertje vier staat natuurlijk ook voor geluk, en geluk heeft deze vierling absoluut gehad. Waar niemand geloofde dat deze baby’s het zouden halen, een van hen kreeg zelfs geen naam, zijn zij 47 jaar later uitgegroeid tot gezonde succesvolle mensen. De ene zus is fotograaf, zij zorgde voor mooie plaatjes voor op de website en de andere zus had altijd in de commerciële wereld gewerkt en organiseerde dat er een website kwam. De twee broers die inmiddels de grootste tulpenkwekerij ter wereld hadden, zorgden voor top kwaliteit tulpen in allerlei kleuren. Je kunt nu rechtstreeks uit hun kwekerij voor iets meer dan een tientje tulpen bestellen en thuis laten bezorgen.

Een urban jungle om in te wonen



Als je die bos tulpen eenmaal op tafel hebt staan, is het tijd om de rest van je binnenruimte om te toveren in een ware ‘urban jungle’. Kies voor verschillende vormen en type planten: grote planten, kleine planten, met en zonder bloemen. Varens werken altijd goed. Een paar kruidenplantjes zijn ook een leuke toevoeging. Ze ruiken lekker, en het is een feest tijdens het koken.

Een tegelvrij leven



We gaven in 2020 bijna twee miljard euro uit aan de tuin, zo blijkt uit consumentenonderzoek van GfK en Tuinbranche Nederland. Dat is twintig procent meer dan in 2019. Uiteraard kiezen we niet allemaal voor dezelfde tuin, maar één ding hebben ze duidelijk wel gemeen: ze zijn allemaal groen. Ook de drie nieuwe tuintrends die TuinbrancheNederland in beeld heeft gebracht – de zachte, veilige tuin, de biotooptuin en de eigenzinnige patiotuin – zijn alle drie tegelvrij.

Zacht, hoog of alles tegelijk

Groen hoeft niet duur te zijn, het gaat er vooral om dat je alles met elkaar combineert. Voor de zachte tuin kies je voor gras, slingerende borders, huidkleurige planten, siergras en flinke bloeiers, zoals de Hortensia. Voor de biotooptuin kies je voor veel hoge, vooral groene planten, grind en een minivijver vol waterplanten. De eigenzinnige patiotuin kent veel hoogteverschillen en juist zeer kleurrijke planten, zoals de zonnebloem, de dahlia en de vlambloem.

Kortom, je kan het eigenlijk niet verkeerd doen. Of je nu 1.800 euro of 10 euro uitgeeft, of je nu online tulpen koopt of bij een bloemenzaak, en voor welke soort je ook kiest: als je omgeving groen is, ziet het er al meteen een stuk beter uit. Het is goed voor de rust in je hoofd en de lucht in je huis. Het enige wat je echt moet doen is er wat liefde, aandacht – en af en toe wat water – in stoppen.