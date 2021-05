9,5 jaar cel voor doodslaan oud-militair in Hoogeveen

Voor het drogeren en doodslaan van een ex-militair in Hoogeveen is de 49-jarige Hala E. uit Luton (Engeland) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9,5 jaar. Het Openbaar Ministerie eiste begin april achttien jaar cel voor moord. De rechtbank vond niet bewezen dat de vrouw met een vooropgezet plan de man wilde doden en vindt doodslag bewezen.

De vrouw vergiftigde de 49-jarige Marcel Hoogerbrugge in december 2017 met een mix van medicijnen. Die had zij enkele dagen eerder gestolen van een oud-kennis. Volgens de rechtbank drogeerde de vrouw de man, zodat zij ongestoord zijn woning kon doorzoeken op kostbare spullen en geld.

Hoogerbrugge verborg onder een kast een kluis met gouden munten en 6000 euro aan contant geld. Mogelijk wist de vrouw hiervan, maar niet waar de kluis was verstopt. Volgens de rechter is het aannemelijk dat E. in haar zoektocht werd gestoord en Hoogerbrugge met een hard voorwerp doodsloeg.

Door het slachtoffer in het geheim zware medicijnen te geven heeft E. zich volgens de rechter ook schuldig gemaakt aan mishandeling met voorbedachten rade. De rechtbank tilde er zwaar aan dat de ouders van Hoogerbrugge hun zoon zwaar toegetakeld op bed aantroffen. “Deze beelden zullen hen altijd bijblijven”, zei de rechter.

De van oorsprong Soedanese E. was bevriend met Hoogerbrugge en heeft de moord altijd ontkend. Hoogerbrugge leidde een teruggetrokken bestaan en E. was de enige kennis die langskwam. Uit e-mailverkeer bleek dat de oud-militair deze bezoekjes niet altijd waardeerde. Hij schreef haar te stoppen met ‘mind games’. Telkens als zij op bezoek was geweest waren er spullen verdwenen of veranderd. Dit kan volgens de rechter wijzen op meerdere nachtelijke zoektochten van E. in de woning, terwijl haar gastheer sliep.

In de vaatwasser van Hoogerbrugge stonden glazen met medicijnresten en vingerafdrukken van E. en het slachtoffer. Uit onderzoek is gebleken dat E. financieel in zwaar weer verkeerde en geen inkomsten had. Volgens de rechter had E. voor haar belastende omstandigheden geen aannemelijke verklaring. “Ze hulde zich in vaagheden”, zei de rechter.

De rechtbank vond een celstraf van tien jaar een passende straf, maar trok hier een half jaar vanaf vanwege het tijdsverloop. E. moet van de rechtbank de nabestaanden een schadebedrag van ruim 36.000 euro betalen.