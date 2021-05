De Jonge wil advies van RIVM over eerder inenten zwangere vrouwen

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wil weten of het verstandig is zwangere vrouwen voorrang te geven bij het vaccineren tegen corona. Hij heeft aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om uit te zoeken of zwangere vrouwen meer risico lopen op een ernstig verloop van een corona-infectie. Als dat het geval is, wil De Jonge weten of dat aanleiding is om zwangeren voorrang te geven bij het vaccineren.

Het departement wacht het advies van het RIVM af, meldt een woordvoerster van het ministerie vrijdag. Wanneer dat komt, is niet duidelijk.

Op dit moment krijgen zwangere vrouwen – net zoals iedereen – een uitnodiging voor een prik op basis van hun leeftijd of als zij een medische aandoening zouden hebben.

Onlangs maakte het RIVM bekend dat de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna veilig zijn voor vrouwen die een kindje verwachten. Dat advies is gebaseerd op data uit de Verenigde Staten, waar al 90.000 zwangere vrouwen werden inge├źnt met een van die vaccins. De vaccins zijn veilig voor moeder en kind.