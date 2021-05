GBB ontstemd over uitspraken NAM-topman Atema

De Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt de uitspraken van NAM-topman Johan Atema zeer voorbarig. Hij zei in een interview met NRC dat de versterkingsoperatie in Groningen niet meer nodig is, omdat de kans op zwaardere aardbevingen tot “nog maar een paar procent” is geslonken doordat de gaskraan wordt dichtgedraaid. Daardoor hoeven volgens Atema nog maar 50 woningen te worden versterkt en geen 26.000.

Een woordvoerster van de GBB, die de belangen van gedupeerden door de gaswinning behartigt, noemt de uitspraken onjuist. “De versterkingsoperatie is nog nauwelijks op gang gekomen. Het is beslist onwaar dat er geen zware bevingen meer kunnen voorkomen. Die gaan ook nu nog door.” Eind vorige maand werd er nog een schok van 2.3 gemeten bij het dorp Huizinge.

“Het lijkt erop dat de NAM er alles aan doet om onder betalen uit te komen. Er is al zo lang over de versterking gesteggeld, mensen wachten al jaren op renovatie. Als de NAM nu zegt: renoveren is niet meer nodig, kun je je voorstellen hoe rauw dit de mensen op het dak valt. Ik zie veel verbazing en boosheid. Atema gaat er ook aan voorbij dat er nog backup-locaties openblijven. Als we een strenge winter krijgen, wordt er gewoon weer gas gewonnen.”