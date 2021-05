Historici: schrappen Andere Tijden is dramatische vergissing

Een groep van zeventien prominente historici heeft de NPO in een open brief opgeroepen niet te stoppen met de reguliere afleveringen van Andere Tijden. In de brief stellen ze dat “historisch besef een noodzakelijke voorwaarde is voor een volwassen samenleving, die niet gedoemd wil zijn om grote en kleine fouten uit de geschiedenis te herhalen”.

De brief is gepubliceerd in De Telegraaf. De ondertekenaars zijn werkzaam in onder meer het openbaar bestuur, de media en op universiteiten. Onder hen zijn directeur van De Balie Yoeri Albrecht, Telegraaf-journalist Wierd Duk en de hoogleraren Beatrice de Graaf, Lotte Jensen en Judith Pollmann.

Andere Tijden valt volgens hen “bij uitstek onder de kerntaken van de Publieke Omroep, die immers geacht wordt programma’s te maken van hoge kwaliteit, ook voor kleinere doelgroepen”.

“Dat u Andere Tijden wilt schrappen, zien wij daarom als een dramatische vergissing. Wij roepen u op om uw besluit te heroverwegen en in uw programma’s niet minder, maar juist meer aandacht te schenken aan historische thema’s. U doet daarmee niet alleen ons, maar miljoenen Nederlanders een dienst en een plezier”, schrijven de historici.

Het plan van de NTR om het geschiedenisprogramma in zijn huidige vorm te schrappen leidt tot veel commotie, zowel op sociale media als in politiek Den Haag. Een petitie voor het behoud van Andere Tijden wordt druk getekend, sinds het begin vrijdagochtend tot 14 uur hebben al 17.000 mensen hun handtekening gezet.

CDA-Tweede Kamerlid en voormalig NPO-presentatrice Lucille Werner heeft naar aanleiding van het besluit om het programma goeddeels te schrappen vragen gesteld aan demissionair mediaminister Arie Slob. Andere Tijden is maatschappelijk “ongekend belangrijk”, zo zegt ze. Hetzelfde geldt voor Opsporing Verzocht en het consumentenprogramma Radar, waar eveneens in wordt gesnoeid.

De NPO hoopt door het programma te schrappen meer ruimte te maken voor vernieuwing, ook in de hoop het kijkerspubliek te verjongen. Over dat laatste wil Werner uitleg van de minister, zegt ze. “Mag je een programma afrekenen op de leeftijd van het publiek?” Nieuwe initiatieven voor een jongere doelgroep en de klassieke televisieprogrammering voor ouderen moeten volgens haar naast elkaar bestaan.

De publieke omroep zou volgens Werner meer werk moeten maken van platforms waarop jongeren wel bereikt worden, zoals RTL is gelukt met Videoland. “Ga eerst zorgen dat je dat goed inricht voor je iets half of helemaal om zeep helpt. De basis moet op orde zijn.”