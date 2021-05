Laatste dag om belastingaangifte te doen

Vrijdag is de allerlaatste dag om de aangifte inkomstenbelasting over 2020 in te sturen. De termijn was al met een week verlengd vanwege technische storingen bij de fiscus begin maart. Veel mensen hadden toen problemen om de aangifte online te regelen.

Ook de termijn om uitstel aan te vragen en de garantietermijn werden al met een week verlengd. Iedereen die voor 8 april aangifte doet, krijgt voor 1 juli bericht. Wie voor 8 mei uitstel aanvraagt, heeft tot 1 september de tijd om aangifte te doen.

Mensen die vanwege de coronacrisis of om andere redenen later aangifte willen doen, kunnen de Belastingdienst vragen om uitstel. Wie hulp nodig heeft kon tot voor de virusuitbraak nog een fysieke afspraak maken, maar sinds de coronacrisis geeft de Belastingdienst alleen telefonisch raad.