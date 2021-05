NPO ‘nog druk in gesprek’ met omroepen over programmering

De NPO kan “niet bevestigen of ontkennen” dat het televisieprogramma Andere Tijden van de buis verdwijnt. Dat zei een woordvoerder van de NPO desgevraagd tegen het ANP. Een woordvoerder van de NTR liet AD donderdagavond weten dat het bekroonde geschiedenisprogramma vanaf volgend jaar niet meer op televisie komt.

De NPO zegt nog “druk in gesprek” te zijn met de omroepen over “ons jaarplan voor 2022 waarin allerlei plannen voor de programmering staan”. Meer kan de publieke omroep in dit stadium niet zeggen, aldus de woordvoerder. De NTR was niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens het AD staat niet alleen Andere Tijden onder druk. Ook Radar en Opsporing Verzocht zouden minder zendtijd krijgen of het format moeten aanpassen.

Andere Tijden bestaat al 21 jaar. Een jaar na de start, in 2001, won het programma de Zilveren Nipkowschijf. In het programma wordt aandacht besteed aan (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de recente geschiedenis, zoals studentenontgroeningen, krakersrellen, de laatste wereldbeker van Ajax of de Tweede Wereldoorlog. Het programma trok op het hoogtepunt in 2008 gemiddeld 542.000 kijkers. Dat zijn er nu gemiddeld 281.000.