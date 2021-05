Onderhoud Polderbaan Schiphol op 15 mei klaar

De werkzaamheden aan de Polderbaan op Schiphol zijn op 15 mei afgerond. Dat is ruim twee weken later dan de planning was. Vanwege vorst in het voorjaar en hevige regenval afgelopen week moesten de werkzaamheden worden uitgesteld.

De eerste paar dagen vertrekken er alleen vliegtuigen vanaf de baan, een paar dagen later landen er ook weer toestellen.

De grootschalige opknapbeurt van de Polderbaan is sinds 25 januari bezig. Zo wordt een oppervlakte van 600.000 vierkante meter vernieuwd, waarvoor 150.000 ton nieuw asfalt nodig is. Daarvan is 60 procent van het oude asfalt gerecycled. Verder komt er zo’n 70 kilometer aan nieuwe bekabeling en krijgen 2100 baanlampen een duurzamere led-variant.