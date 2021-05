Paleis op de Dam nu ook in Canon van Nederland

Het Koninklijk Paleis Amsterdam is vrijdag opgenomen in het landelijk Canonnetwerk. Het paleis op de Dam maakt nu met twee onderdelen deel uit van de Canon van Nederland, het chronologische overzicht van de geschiedenis van Nederland.

Bij het eerste onderdeel gaat het om de grootste kaarten ter wereld, in de vloer van de Burgerzaal. Die zijn rond 1650 ontworpen door de cartograaf Joan Blaeu. Het tweede item is het bed van Lodewijk Napoleon. Die betrok in 1808 het voormalige stadhuis van Amsterdam, dat in acht maanden met duizenden stuks meubilair werd omgetoverd tot Koninklijk Paleis, aldus de website van Canon van Nederland.

Het Canonnetwerk bestaat sinds 2006 en is een samenwerkingsverband van musea en gedenkplekken door heel Nederland om de veelzijdigheid van de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. De samenwerking is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds 2017 de overzichtspresentatie van de Canon van Nederland te zien is.