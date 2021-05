Vorige week overleden weer meer mensen dan gebruikelijk

Het aantal sterfgevallen is vorige week verder gestegen en is wederom hoger dan te verwachten valt in deze tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er overleden met name veel 65- tot 80-jarigen, maar ook onder mensen van onder de 65 jaar was het sterftecijfer hoger dan normaal.

Vorige week overleden naar schatting 3150 mensen. Dat zijn er zo’n 250 meer dan te verwachten valt in deze tijd van het jaar. Het aantal sterfgevallen is al weken hoger normaal. Het valt in de lijn der verwachting dat het sterftecijfer soms wat hoger is en soms wat lager. Maar deze week is het aantal overlijdens volgens de onderzoekers voor het eerst in maanden hoger dan te verklaren valt door dit soort gebruikelijke fluctuaties. “Op basis van de schatting is er dus oversterfte”, schrijven zij. Dat was voor het laatst zo in de derde week van dit jaar.

Het CBS weet nog niet waaraan deze mensen zijn overleden. Deze gegevens krijgt het bureau pas later. Wel weten de statistici dat de oversterfte tijdens eerdere golven van het coronavirus volledig was toe te schrijven aan Covid-19.

De vorige keer dat er sprake was van oversterfte, was dit met name te merken bij ouderen en ontvangers van langdurige zorg. Nu ligt het aantal sterfgevallen bij 80-plussers en zorgontvangers op een gebruikelijk niveau. Deze groepen waren ook vroeg aan de beurt met vaccineren.