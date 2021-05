Amsterdam toneel van landelijk protest tegen windmolens

Tegenstanders van de komst van megawindturbines in de buurt van woningen en natuur voeren zaterdag actie in Amsterdam. Ze overhandigen handtekeningen aan burgemeester Femke Halsema, rollen een spandoek van 500 meter lang uit op de Dam en houden een manifestatie in het Westerpark. Initiatiefnemer van de actiedag is Windalarm, in samenwerking met actiegroepen uit het hele land.

Het protest begint met het overhandigen van een petitie met 20.000 handtekeningen aan de burgemeester op het stadhuis. Vervolgens gaan de betogers om 13.00 uur naar de Dam, waar ook het geluid van de grote windmolens te horen is. Vanaf het plein lopen de betogers naar het Westerpark, waar diverse sprekers het woord voeren.

De actiegroepen zijn tegen de plannen van veel gemeenten, waaronder Amsterdam, om megawindturbines te plaatsen bij woon- en natuurgebieden. Ze vrezen voor de gevolgen voor de volksgezondheid, zoals stress en slapeloosheid door de geluidshinder die de turbines veroorzaken.

Volgens de tegenstanders zijn de huidige klimaatakkoorddoelstellingen voor zon en wind op land al gehaald en zijn meer windmolens op het land daardoor niet meer nodig. Windalarm vindt dat de turbines een plek moeten krijgen in zee. De actiegroep voelt zich gesteund door veel landelijke politieke partijen en begrijpt niet dat de lokale overheden nog altijd nieuwe windturbines plannen.