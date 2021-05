Aanhoudingen bij rellen rond training Feyenoord

Bij het trainingscomplex van Feyenoord in Rotterdam zijn zaterdag meerdere supporters aangehouden die slaags waren geraakt met de politie. Ze maakten deel uit van een groep van tientallen Feyenoordaanhangers die agenten met vuurwerk bekogelden en zich niet hielden aan de coronamaatregelen, zegt een politiewoordvoerster. Ze kon nog niet zeggen hoeveel supporters precies zijn opgepakt.

Na ingrijpen van de ME keerde de rust weer terug. De politie verwacht niet dat de supporters zich elders in de stad opnieuw zullen verzamelen. In het trainingscomplex wordt de laatste training afgewerkt voor de klassieker Feyenoord-Ajax van zondag.

Eerder dit jaar liep het rond zo’n laatste training ook uit op ongeregeldheden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet daarop weten dat niet meer te willen. Daarom waren er zaterdagochtend al voor aanvang van de training politiemensen op de been. “De supporters kwamen in grote groepen met fakkels en reageerden op onze aanwezigheid”, aldus de woordvoerster. Er zouden zeker vijf mensen zijn gearresteerd, maar zij kon dat nog niet bevestigen.

Volgens een aanwezige ANP-fotograaf gooiden de supporters niet alleen met vuurwerk maar ook met uit de grond getrokken verkeersborden, stenen, stoeptegels en stukken hout.