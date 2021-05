‘Fotograaf Doetinchem werd door zeker vijf man belaagd’

De persfotograaf die vrijdagavond in Doetinchem gewond raakte bij het stadion van De Graafschap werd door zeker vijf jonge mannen belaagd. Dat zegt zijn compagnon, Roland Heitink, van het Gelderse persbureau Heitink.

“De fotograaf stond tegen een busje van De Graafschap aangedrukt. Hij kreeg een trap en boog zich vervolgens voorover om zijn camera te beschermen. Toen werd hij door vijf jonge mannen geslagen”, zegt Heitink. “Hij heeft verschillende kneuzingen aan zijn hand opgelopen, zo is gebleken in het ziekenhuis. Hij heeft er best een tik van gekregen en heeft vannacht bijna geen oog dichtgedaan.”

Volgens Heitink gaat de fotograaf aangifte doen, maar kan dat mogelijk pas na het weekend.